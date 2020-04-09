ABD’li rapçi Chynna Rogers hayatını kaybetti

ABD'li rapçi Chynna Rogers 25 yaşında hayata veda etti. Ünlü rapçinin ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Bir dönem uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden ABD’li rapçi Chynna Rogers, 25 yaşında hayatını kaybetti. Rogers'in ailesi, “Chynna çok sevildi ve çok özlenecek” diyerek ünlü şarkıcının ölüm haberini verdi.

Rogers'in ölüm nedeni ise açıklanmadı.

Kariyerine 14 yaşındayken model olarak başlayan Rogers, prodüktör A$AP Yams le çalışarak rap müzik dünyasına girmişti.

Rogers, bundan 2 yıl önce rehabilitasyona gittiğini ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulduğunu açıklamıştı. Ünlü rapçi, geçtiğimiz yıl da annesini kaybetmişti. Rogers ayrıca Selfie ve Glen Coco adlı şarkılarıyla da tanınıyordu.