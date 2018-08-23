ABD’li şarkıcı Aretha Franklin’in vefatının 7’inci günü için lokma döktüler

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‘Soul’un Kraliçe’si olarak anınan Aretha Franklin, geçtiğimiz hafta bugün vefat etmişti. Franklin’in vefatının 7’inci günü için İzmir’in Karaburun ilçesinin sakinleri bir araya geldi. Dr. Alpaslan Bilen, Ahmet Uhri ve Karaburun sakinleri, ABD’li sanatçının vefatının 7’inci gününde lokma döktürdü. ‘Think’, ‘I Say a Little Prayer’ ve ‘Respect’ gibi şarkılarıyla tarihe geçen efsane sanatçı için düzenlenen anma törenine ilgi yoğundu. Dökülen lokma, Franklin’e ait ‘Respect’ şarkısı eşliğinde vatandaşlara ikram edildi.

“HAWKING İÇİN DE LOKMA DÖKTÜRMÜŞTÜK”

Lokmanın dökülmesine ön ayak olan Ahmet Uhri, “Hayatımıza bir şekilde yaptığı işlerle, sanatıyla, bilimiyle etki eden insanları anıyoruz” dedi. Franklin için lokma döktürme fikrinin ölümünün üzerlerinde bıraktığı büyük etki dolayısıyla gerçekleştiğini ifade eden Uhri, “Biliyorsunuz kendisi sanatçı olmanın yanı sıra son derece etkili bir aktivist ve insan hakları savunucusuydu. Daha önce de onun önderliğinde Stephan Hawking için lokma döktürmüştük. Dünyaya büyük değer katan Franklin ve Hawking gibi insanlar belki bin yılda bir dünyaya gelirler ve hayatlarımıza farklı dokunuşlarıyla yaşantımızda çok önemli yerlere sahip olurlar. Çoğu zaman bu değeri fark edemeyiz ve neyi kaybettiğimizi öldüklerinde anlarız. İşte bu nedenle, biraz da tesadüf eseri, bugün bu lokmayı döktürdük. Yani Aretha Franklin'in ölümünün yedinci gününe denk geldi bu anma etkinliği. Bu tesadüf çevremizdeki insanlarda şu soruları da doğurdu: 40 ve 52’sinde de bir ritüel gerçekleşecek mi? Bu sorunun yanıtı şu an için hayır. Onu da diğer sevenlerine bırakıyoruz” dedi.



CHE VE ATATÜRK İÇİN DE ETKİNLİK DÜZENLİYORLAR

Karaburunlular olarak hayatlarına dokunan kişiler için etkinlikler düzenlediklerini anlatan Uhri, “Örneğin, Börklüce için de döktüren oldu; Che ve Atatürk için de… Hayatımıza bir şekilde katkıda bulunmuş olan tanınmış isimleri anıyoruz sadece” açıklamasını yaptı.