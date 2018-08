ABD’li yönetmen Joshua Oppenheimer’den ayrımcılığa tepki

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

ABD’li yönetmen Joshua Oppenheimer, ‘Ayrımcılık’ temasıyla düzenlenen yarışmada, eserleriyle genç sinemacılara ilham verecek. Dünyanın en önemli festivallerinde pek çok ödüle layık görülen ve kısa filmleriyle de dikkat çeken Oppenheimer, belgeselleri ile ayrımcılığa maruz kalanların hikayelerini görünür kılıyor. ‘Ayrımcılık’ ile ilgili görüşlerini ifade eden Joshua Oppenheimer, “Ayrımcılık her koşulda insanlık dışıdır. Ayrımcılık yaptığımızda aynı zamanda kendi insanlığımızı da yok ederiz. Daha kırılgan gruplara kalbimizi kapatırız. Öteki ile ilgili her şeyi bildiğimizi, üstün olduğumuzu sanıp böbürleniriz. Bu, gururumuzu besler; fakat bizi diğer insanlara karşı duyarsızlaştırır. Bizi insan yapan yegane özelliğimizi, empati kurma yetimizi yok eder. Ayrımcılık yaptığımızda, olduğumuzu sandığımız şeyin çirkin bir gölgesinden ibaret alaycı ve acımasız varlıklar oluruz. Kendi düşüncelerimiz dahil, ayrımcılığa ortaya çıktığı her yerde direnmeli ve karşı durmalıyız. Ayrımcılığın düşüncelerimizi ele geçirmesine izin vermemeli, sonsuz anlayışla hareket etmeliyiz” dedi.

ÖDÜLE DOYMADI

Harvard Üniversitesi'nden yüksek onur derecesiyle mezun olan Oppenheimer, “The Entire History of the Louisiana Purchase” (Louisiana Alışverişinin Tüm Hikayesi) adlı filmiyle Chicago Uluslararası Film Festivali'nde Altın Hugo kazandı. İlk uzun metraj belgeseli “The Act of Killing” (Öldürme Eylemi) ile aralarında Avrupa Film Akademisi En İyi Belgesel, BAFTA, Asya Pasifik Film, Berlin Uluslararası Film Festivali Seyirci ve Ekümenik Jüri ödüllerinin de bulunduğu 72 uluslararası ödül kazandı; 86. Akademi Ödülleri'nde En İyi Belgesel Film kategorisine aday gösterildi. “The Look of Silence” (Sessizliğin Bakışı) prömiyerini 71.Venedik Film Festivali yarışma bölümünde gerçekleştirirken; festivalden Büyük Jüri Ödülü, FIPRESCI Ödülü ve FEDEDORA Ödülü dahil olmak üzere toplam 5 ödülle döndü. 88. Akademi Ödülleri'nde de En İyi Belgesel Film kategorisinde aday gösterilen film, Busan Uluslararası Film Festivali En İyi Belgesel Ödülü, Kopenhag Belgesel Festivali Büyük Ödül ve Berlin Uluslarası Film Festivali Peace Film Ödülü sahibi oldu. 2016 yılında Venedik Film Festivali'nde jüri üyesi olarak görev alan Oppenheimer, Londra'daki Westminster Üniversitesi Belgesel ve Deneysel Film Merkezi'nin artistik direktörü olarak çalışmalarını sürdürüyor.

BAŞVURULAR SÜRÜYOR

Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması için başvurular 16 Kasım kadar devam edecek. Yarışmaya ayrımcılık sorununu anlatan en fazla 5 dakika uzunluğundaki filmler başvurabilecek. Eserler, öncelikle ön jüri tarafından değerlendirilecek ve finale kalan en az 10 en fazla 15 eser arasından jüri son değerlendirmeyi yapacak. Ayrımcılık sorununu en iyi şekilde sunan, yönetmelik kriterlerine uyan, akılda kalıcı ve yaratıcı bulunan eserlerin birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL, üçüncüsüne 5 bin TL verilecek.