Acayip nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre acayip mi, acaip mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘acayip'tir.
ACAYİP NE DEMEK:
1- Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı.
2- Şaşma anlatan bir söz.
ACAYİP NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin acayip mi, acaip mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı acayip şeklinde olmalıdır.
acaip (Yanlış kullanım)
acayip (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Tavırlarında bir acayiplik vardı.”