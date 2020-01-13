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Acayip nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre acayip mi, acaip mi?
Acayip nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre acayip mi, acaip mi?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘acayip’tir. Acayip mi, acaip mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 13 Ocak 2020 - 10:39

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘acayip'tir.

ACAYİP NE DEMEK:

1- Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı.

2- Şaşma anlatan bir söz.

ACAYİP NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin acayip mi, acaip mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı acayip şeklinde olmalıdır.

acaip (Yanlış kullanım)
acayip (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Tavırlarında bir acayiplik vardı.”

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Son güncelleme: 10:40 - 13.01.2020
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