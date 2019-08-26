Acente nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre acente mi, acenta mı?

Acente nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre acente mi, acenta mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘acente’dir. Acente mi, acenta mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘acente'dir.

ACENTE NE DEMEK:

1- Bir kuruluşun yaptığı işi onun adına kazanç karşılığında yürüten daha küçük kuruluş.

2- Bu kuruluşun veya şubelerinin başında bulunan kimse.

3- Banka şubesi.

4- Vapur ortaklığı.

5- Bir kuruluşa bağlı olmaksızın sözleşmeye dayanarak belirli bir yer ve bölge içinde sürekli olarak ticarethane veya işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık eden, bunları o işletme adına yapan kimse.

ACENTE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “acente mi, acenta mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı acente şeklinde olmalıdır.

acenta (Yanlış kullanım)

acente (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Emekli olduktan sonra bir seyahat acentesinde çalışmaya başladı.”