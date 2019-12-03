Açık ara nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘açıkara’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Açık ara nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘açıkara’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘açık ara’dır. Açık ara mı, açıkara mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘açık ara'dır.

AÇIK ARA NE DEMEK: Aradaki farkı çok açarak anlamındadır.

AÇIK ARA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin açık ara mı, açıkara mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı açık ara şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

açıkara (Yanlış kullanım)

açık ara (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Dünkü okullar arası bilgi yarışmasının açık ara galibi bizim okul oldu.”