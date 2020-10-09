Acık havada her akşam bir ‘usta’ sahnede olacak

Acık havada her akşam bir ‘usta’ sahnede olacak

Her biri 40 yılı aşkın süredir tiyatro sahnesinde olan usta oyuncular, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda bu ay her akşam başka bir gösterimle izleyiciyle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türk tiyatrosunun efsane isimlerini, “Sahnede Bir Hayat” projesi ile izleyiciyle buluşturuyor.

Her biri 40 yılı aşkın süredir tiyatro sahnesinde olan usta oyuncular, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda her akşam başka bir gösterimle sahneye çıkacak.

Toplam 15 oyunun yer alacağı gösterimlerde usta oyuncular Ali Poyrazoğlu, Altan Erkekli, Attilla Olgaç, Dilek Türker, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel, Genco Erkal, Göksel Kortay, Hakan Altıner, Haldun Dormen, Melek Baykal, Nevra Serezli, Nilgün Belgün, Nuri Gökaşan, Oya Başar, Rutkay Aziz, Suna Keskin, Şener Şen ve Yılmaz Gruda, rol arkadaşlarıyla birlikte sahnede olacak. İBB'nin, pandemiden en çok etkilenen sanat dallarından olan tiyatrolar ile dayanışma içerisinde olmak için başlattığı “Sahnede Bir Hayat” serisinin tüm bilet gelirleri, usta tiyatrocuların olacak.

Oyunların biletlerine, Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyunu için Mobilet, diğer tüm oyunlar için Biletix üzerinden ulaşılabilecek.