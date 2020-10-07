Açık havada her akşam bir ‘usta’ sahnede olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 40 yıldan uzun süredir sahnede olan ve hala izleyiciyle buluşmaya devam eden usta tiyatrocular, “Sahnede Bir Hayat” serisi ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda özel birer gösterim yapacak.
Toplam 15 oyunun yer alacağı gösterimlerde usta oyuncular Ali Poyrazoğlu, Altan Erkekli, Attilla Olgaç, Dilek Türker, Erdal Özyağcılar, Füsun Demirel, Genco Erkal, Göksel Kortay, Hakan Altıner, Haldun Dormen, Melek Baykal, Nevra Serezli, Nilgün Belgün, Nuri Gökaşan, Oya Başar, Rutkay Aziz, Suna Keskin, Şener Şen ve Yılmaz Gruda, rol arkadaşlarıyla birlikte sahnede olacak.
“PANDEMİDEN ETKİLENEN TİYATROLARLA DAYANIŞMA”
İBB'nin, pandemiden en çok etkilenen sanat dallarından olan tiyatrolar ile dayanışma içerisinde olmak için başlattığı “Sahnede Bir Hayat” serisinin tüm bilet gelirleri, usta tiyatrocuların olacak. Oyunların biletlerine, Şener Şen'in Zengin Mutfağı oyunu için Mobilet, diğer tüm oyunlar için Biletix üzerinden ulaşılabilecek.
“Sahnede Bir Hayat” tiyatro gösterim programı şöyle:
10 Ekim, Cumartesi Şifa Niyetine / Altan Erkekli
12 Ekim, Pazartesi Şişman Güzeldir / Füsun Demirel
14 Ekim, Çarşamba Ahududu / Suna Keskin – Melek Baykal
17 Ekim, CumartesiAsi Kuş- Aşk İki Kişilik Bir Devrimci Örgüttür / Ali Poyrazoğlu
18 Ekim, Pazar Ağaçlar Ayakta Ölür / Nevra Serezli – Nuri Gökaşan
19 Ekim, Pazartesi1984 / Rutkay Aziz – Taner Barlas
20 Ekim, SalıHoş Geldin Boyacı / Erdal Özyağcılar
21 Ekim, Çarşamba Zengin Mutfağı / Şener Şen
22 Ekim, Perşembe Aşk Ve Komedi / Nilgün Belgün
23 Ekim, Cuma Kibarlık Budalası / Haldun Dormen – Göksel Kortay – Hakan Altıner
24 Ekim, Cumartesi Yaşamaya Dair / Genco Erkal
25 Ekim, Pazar Evliliğin Hâlleri / Yılmaz Gruda
26 Ekim, Pazartesi Mustafa Kemal’le Bin Gün “Latife” / Dilek Türker
30 Ekim, Cuma Karanlıkta Komedi / Attilla Olgaç
31 Ekim, CumartesiPlastik Aşklar / Oya Başar