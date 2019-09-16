Açık Sahne’de 23’üncü buluşma

%100 Açık Sahne'de; Yeni EP'si ‘Aşk Çeşmesi'yle göz dolduran ve EP'deki 3 şarkı için ‘Kız Kulesi'nin Anahtarı' adlı bir kısa film çeken Kalben; Türkçe rock'a birçok hit parça kazandırmış duayen grup Yüksek Sadakat; samimi sözleri ve dinleyeni hemen yakalayan nakaratlarıyla elektro pop'un kuzey yıldızı Nova Norda; solo kariyeriyle hızlı yükselişini sürdüren Birkan Nasuhoğlu; ‘Bir Küçük Tebessüm' adlı ilk albümü ve ‘Uzun İnce Bir Yoldayım' cover'ıyla dikkatleri üzerine çeken Eda Babave ‘Giderdi Hoşuma', ‘Kafam Karışık', ‘Anla Hain' gibi şarkılarıyla Türkçe alternatif rock'ta yeni bir soluk olmaya aday Yaşlı Amca çok özel performanslara imza atacaklar.

%100 Açık Sahne​, 25 Eylül Çarşamba akşamı Zorlu PSM, Studio'da olacak.