Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Açık Sahne’de 23’üncü buluşma
Açık Sahne’de 23’üncü buluşma
Tolga Akyıldız'ın düzenlediği Açık Sahne, 25 Eylül Çarşamba akşamı Kalben, Yüksek Sadakat, Nova Norda, Birkan Nasuhoğlu, Eda Baba ve Yaşlı Amca'yı müzikseverlerle buluşturacak.
Kültür Sanat 16 Eylül 2019 - 12:02

%100 Açık Sahne'de; Yeni EP'si ‘Aşk Çeşmesi'yle göz dolduran ve EP'deki 3 şarkı için ‘Kız Kulesi'nin Anahtarı' adlı bir kısa film çeken Kalben; Türkçe rock'a birçok hit parça kazandırmış duayen grup Yüksek Sadakat; samimi sözleri ve dinleyeni hemen yakalayan nakaratlarıyla elektro pop'un kuzey yıldızı Nova Norda; solo kariyeriyle hızlı yükselişini sürdüren Birkan Nasuhoğlu; ‘Bir Küçük Tebessüm' adlı ilk albümü ve ‘Uzun İnce Bir Yoldayım' cover'ıyla dikkatleri üzerine çeken Eda Babave ‘Giderdi Hoşuma', ‘Kafam Karışık', ‘Anla Hain' gibi şarkılarıyla Türkçe alternatif rock'ta yeni bir soluk olmaya aday Yaşlı Amca çok özel performanslara imza atacaklar.

%100 Açık Sahne​, 25 Eylül Çarşamba akşamı Zorlu PSM, Studio'da olacak.

Etiketler