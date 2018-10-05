Açık Stüdyo Günleri başlıyor

101 sanatçıya ait 41 sanat atölyesinin kapılarını ziyaretçilere açtıkları Açık Stüdyo Günleri // Open Studio Days, Deniz Beşer tarafından kar amacı gütmeyen, sponsorsuz bir organizasyon olarak koordine ediliyor.

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5-7 Ekim 2018 tarihleri arasında beşincisi gerçekleşecek olan Açık Stüdyo Günleri’nde resim, heykel, fotoğraf, enstalasyon, performans ve video gibi disiplinler üzerine çalışmalar gerçekleştiren görsel sanatçılar, sanatçı kolektifleri ve bağımsız sanat alanları Taksim, Cihangir, Kurtuluş, Nişantaşı, Beyoğlu, Galata, Karaköy, Tarlabaşı, Kadıköy ve Büyükada bölgelerinde bulunan ev, atölye ve sanat alanları yer alıyor.

Ziyaretçiler ise harita aracılığıyla bir atölyeden diğerine ulaşarak normalde ziyarete açık olmayan sanatçıların çalışma ortamlarına misafir olacaktır.

Sanatı sergileme ve günümüz sanat dünyasının önemli unsurlardan biri olan ”ağ oluşturma” için bağımsız bir yapı mantalitesi güden Açık Stüdyo Günleri, aynı zamanda herkesin sanata erişimini amaçlıyor.

İstanbul’un farklı uluslardan sanatçılar içinde önemli bir merkez olduğunun altını çizen etkinlik, Türkiye dışında Macaristan,Azerbaycan ve Mısır gibi ülkelerden de sanatçılara ev sahipliği yapıyor.

Dünya’nın bir çok yerinde düzenlenen ”Açık Atölye” organizasyonlarına paralel bir yapıda işleyen ASG, İstanbul’un en kapsamlı açık atölye etkinliği olarak ziyaretçilerini sanatçı atölyelerinde ağırlıyor.

Ziyaret Saatleri:

Açık Stüdyo Günleri (1.gün): 5 Ekim 2018, 15:00-21:00 (Cuma)

Açık Stüdyo Günleri (2.gün): 6 Ekim 2018, 14:00-21:00 (Cumartesi)

Açık Stüdyo Günleri (3.gün): 7 Ekim 2018, 14:00-21:00 (Pazar)