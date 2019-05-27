Açıkça nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre açıkça mı açıkca mı?

Açıkça nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre açıkça mı açıkca mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'açıkça'dır. Açıkça mı açıkca mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘açıkça’dır.

AÇIKÇA NE DEMEK: Hiçbir gizli saklı yanı olmayan, kolay anlaşılır bir biçimde, açık açık anlamına gelir.

AÇIKCA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin açıkca mı, açıkça mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı açıkça şeklinde olmalıdır.

açıkca (Yanlış kullanım)

açıkça (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ayşe bu sabah çalışanlarına, mesai saatleri ile ilgili önemli sorunları açıkça anlattı”