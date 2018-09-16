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Açıkhavada Athena coşkusu
Açıkhavada Athena coşkusu
Kilyos'taki Milyon Beach'te düzenlenen açıkhava müzik şenliği MilyonFest'in üçüncü gününde Athena coşkusu yaşandı. 
Kültür Sanat 16 Eylül 2018 - 13:01

Festivalin üçüncü gününde Adamlar’dan Baba Zula’ya; Gülçin Ergül’den Fatma Turgut’a; Mabel Matiz’den Selda Bağcan’a sevilen isimler İstanbullu dinleyicileriyle buluştu. Gecenin son performansı Türk rock müziğinin öncü topluluklarından Athena tarafından gerçekleşirken, after party’de dünyaca ünlü brit-pop grubu Blur’un kurucularından David Rowntree DJ setin başına geçti.

Festivalin son gününde aralarında Gaye Su Akyol, Cem Adrian, Umut Kuzey, Hayko Cepkin, Mor ve Ötesi ve Şebnem Ferah’ın da yer aldığı dev isimler müzikseverlerle buluşacak.

Redbull'un katkılarıyla ile gerçekleşen MilyonFest İstanbul'un 3 büyük sahnesinde farklı türlerde onlarca müzisyenin performanslarına ev sahipliği yapıyor.

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