Açıkhavada Yalın romantizmi

Türk popunun başarılı ismi Yalın, geçtiğimiz akşam verdiği konserde romantizm seviyesini artırdı. Yoğun istek üzerine programını yarım saat uzatan Yalın, "Siz siz olun sevgiliniz size gecenin bir yarısı 'ilişkimizin sonu ne olacak?' diye sorarsa asla karamsar cümleler kurmayın" dedi.

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Yalın, önceki akşam Kerki ve Solfej işbirliğiyle gerçekleşen Most – Uniq Açıkhava Konserleri kapsamında konser verdi. Yaklaşık iki bin kişinin yer aldığı konserde Yalın romantizmi yaşandı. Repertuvarı ve sahne enerjisiyle de oldukça dikkat çekici bir performansa imza atan başarılı sanatçı, konserinin ikinci bölümünde “Bu kadar duygusallık yeter, şimdi herkes ayağa kalkıp dansları ile bize eşlik etsin lütfen” sözleri ile ritmi artırdı. 2007 yılında kız arkadaşı dolayısıyla az kalsın Amerika’da tutuklanacağını söyleyen Yalın, “Yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın ardından polisleri ikna etmeyi başardım. Siz siz olun sevgiliniz size gecenin bir yarısı ‘ilişkimizin sonu ne olacak?’ diye sorarsa asla karamsar cümleler kurmayın” dedi.

“BU GECELİK BU KADAR”

Konserinin sonunda seyircilerin alkışlar eşliğinde tekrar sahneye davet edilen başarılı sanatçı, müzikseverlerin bu isteğine kayıtsız kalmadı. Tezahüratlar eşliğinde döndüğü sahnesinde konseri yarım saat daha uzatan Yalın, “Vaktimiz olsa da sabaha kadar şarkılar söyleyip eğlensek, ancak bu gecelik bu kadar demek zorundayız. Bir sonraki buluşmamıza kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın” diyerek performansını alkışlar arasında noktaladı.