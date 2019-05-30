Acıtır Yara’ya klip çekti

Kendine has yorumu ile alternatif müziğe yeni bir soluk getirecek olan sanatçının ilk video klibine, fantastik-korku türünde çektiği filmlerle ülkemizi uluslararası arenada başarılıyla temsil eden Can Evrenol imza attı. Sanatsal zenginliği yüksek ögeler ve metaforların kullanıldığı video klip, görsel ahengi kadar Dilhan Şeşen'in içten ve samimi görüntüleriyle de dikkat çekiyor.

Zengin bir sanat grubu eşliğinde 18 saatte tamamlanan klipteki dikkat çekici kostümler styling Elif Domaniç tarafından özenle seçildi.

“Acıtır Yara”nın klipte de izleri olan fantastik kapak tasarımı illüstratör-tasarımcı Kübra Su Yıldırım'a, fotoğrafları ise Selim Vardım ve Yağız Kaya'ya ait.

“Acıtır Yara”nın sözü ve müziği Dilhan Şeşen'in kendisine ait olurken, düzenlemesinde ise Dilhan Şeşen, Efe Ekşioğlu, Canberk Cebecioğlu, Onur Şekercioğlu, Emre Kuvvetli ve Cihan Reşit Köse'nin imzaları bulunuyor.