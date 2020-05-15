Açlık Oyunları’nın dördüncü kitabı için geri sayım

54 dile çevrilen ve 52 ülkede 100 milyondan fazla okura, sinema uyarlamalarıyla 3 milyar dolar gişe hasılatına ulaşan Açlık Oyunları serisinin dördüncü kitabı Kuşların ve Yılanların Şarkısı, tüm dünya ile aynı anda 19 Mayıs’ta okurlarıyla buluşuyor.

Açlık Oyunları takipçilerinin 10 yıldır beklediği, serinin dördüncü kitabı Kuşların ve Yılanların Şarkısı 19 Mayıs'ta DEX tarafından yayımlanıyor. Kitap aynı zamanda Audioteka sesli kitap uygulamasından da dinlenebilecek.

Suzanne Collins'in efsanevi serisi Açlık Oyunları'nın ilk kitabı 2008'de basıldığında gençlik-fantastik kitapları yavaş yavaş tüm dünyayı etkisi altına almaya başlamış ve altın çağına yaklaşmıştı. Kitap öyle büyük bir okur kitlesine ulaşmıştı ki, tüm gençler roman kahramanları gibi selamlaşmaya, kahraman Katniss gibi saçlarını örmeye başladılar. Elbette bu durum Hollywood'un dikkatini çekti ve üç kitaplık Açlık Oyunları serisinden 4 gişe rekortmeni film çıkardı.