Acropolis’teki seks sahneleri Yunanistan’ı karıştırdı: Soruşturma başlatıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bulunan tarihi Akropolis binası önünde çekilen kısa film ülkede gündem oldu. Yunanistan Kültür Bakanlığı, tarihi yapı önünde çekilen seks sahneleri için soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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Yunanistan, Atina’daki tarihi Akropolis antik yapısının önünde çekilen kısa filmi tartışıyor.

Yunanistan Kültür Bakanlığı, Atina’daki antik Akropolis’te iki erkeğin seks yaptığını gösteren kısa bir filmin sosyal medyada yayınlanmasının ardından inceleme başlattı.

“Departhenon” isimli filmin 21 Aralık’ta vizyona girdiği ve 36 dakika olduğu açıklandı.

FİLM ÇEKİMİNE İZİN YOK

Kültür Bakanlığı, Akropolis’te film çekimine izin vermediklerini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Akropolis’in ören yeri, anıta saygısızlık ve hakaret teşkil edecek herhangi bir faaliyete uygun değildir” ifadeleri yer aldı.

Film, yüzleri gösterilmeyen erkek ve kadın oyuncuların yer aldığı birkaç müstehcen sahne içeriyor. Akropolis’teki sahnede, Antik sitenin ziyaretçilerinin de yakınlarda yürüdüğü göze çarpıyor.

TEPKİ GÖSTERDİLER

Yunanistan merkezli Ekathimerini gazetesinin aktardığına göre, vermeyen filmin yapımcıları, filmi “aynı zamanda politik bir eylem” olarak nitelendirdi.

Ancak Yunan Aktörler Derneği Başkanı Spyros Bibilas, “Aktivizm adına her şeyi yapamazsınız. Aslında bunu aktivizm olarak görmüyorum. Bir Yunan olarak utanıyorum.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Film, kısa süre içerisinde sosyal medyada da gündem olurken, çoğu kullanıcı tepkisini dile getirdi.

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