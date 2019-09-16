Adale nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre adale mi, adele mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'adale'dir. Adale mi, adele mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘adale’dir.

ADALE NE DEMEK: Kas

ADALE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin adale mi, adele mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı adale şeklinde olmalıdır.

adele (Yanlış kullanım)

adale (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Güçlü ve adaleli bir vücuda sahip olmak için haftada dört kez spor salonuna gidiyor.”