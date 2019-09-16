Adale nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre adale mi, adele mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘adale’dir.
ADALE NE DEMEK: Kas
ADALE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin adale mi, adele mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı adale şeklinde olmalıdır.
adele (Yanlış kullanım)
adale (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Güçlü ve adaleli bir vücuda sahip olmak için haftada dört kez spor salonuna gidiyor.”