Adalet Ağaoğlu anısına film gösterimi

Kült olmaya aday “Sarı Mercedes”, “Ruhların Kaçışı/Sprited Away”, “Acı ve Zafer/Pain and Glory” ve “Tosun Paşa” filmleri, 23, 24, 25 ve 26 Temmuz’da, Büyükada Tarihi Arabacılar Meydanı’nda izleyicilerle buluşacak.

AçıkhavADA Sinema'da bu hafta; 23 Temmuz Perşembe akşamı İlyas Salman'ın başrolünde yer aldığı, Adalet Ağaoğlu’nun “Fikrimin İnce Gülü” eserinden uyarlanan ve Türk sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan “Sarı Mercedes” gösterilecek.



Geçtiğimiz günlerde hayata veda eden, Türk edebiyatının çok kıymetli ismi Adalet Ağaoğlu'nun anısına yapılacak gösterime, yazar Şebnem İşigüzel, Başka Sinema kurucularından Azize Tan ve şair Ataol Behramoğlu katılacak.

24 Temmuz Cuma akşamı Japon animasyon üstadı Hayao Miyazaki'nin en değerli yapıtlarından biri olan, Oscar ve Altın Ayı ödüllü “Ruhların Kaçışı/Sprited Away” filmi; 25 Temmuz Cumartesi akşamı dünya prömiyerini 72. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştiren, Pedro Almodovar'ın son filmi “Acı ve Zafer/Pain and Glory”; 26 Temmuz Pazar akşamı ise Kartal Tibet'in yönettiği, Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, Adile Naşit ve Müjde Ar gibi usta oyuncuların rol aldığı, Yeşilçam'ın en sevilen filmlerinden “Tosun Paşa” sinemaseverlerle buluşacak.