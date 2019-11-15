Adalet temalı filmleri izleyiciyle buluşturacağız

9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Yönetmeni Prof. Dr. Bengi Semerci, SÖZCÜ’ye konuştu. Bengi Semerci, “Sinema toplumun aynasıdır. Festival ile dünyanın dört bir yanından adalet temalı filmleri izleyici ile buluşturarak, sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesine aracılık edeceğiz” dedi.

Yönetmenliğini Bengi Semerci'nin üstlendiği ve Herkes İçin Adalet konseptiyle hazırlanan 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nin basın toplantısı 6 Kasım Çarşamba günü İstanbul Crowne Plaza Harbiye'de sanat, sinema ve basın dünyasından konukların katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışı 21 Kasım'da Cemal Reşit Rey'de yapılacak olan ve 22 – 28 Kasım tarihleri arasında gösterimleri Beyoğlu Sineması ve Nişantaşı City's sinemalarında gerçekleştirilecek olan festivali Bengi Semerci ile konuştuk.

– Geleneksel festivalimizin adı Suç ve Ceza, konumuz da adalet. Bununla ilgili neler söylersiniz?

Festival ile dünyanın dört bir yanından adalet temalı filmleri izleyici ile buluşturarak, sosyo-kültürel hayatın zenginleştirilmesi; kısa ve uzun metraj filmler ile de sinema izleyicisini buluşturarak sinema sanatının farklı kültürlerle tanışmasına aracılık edilmektedir. Festivalin diğer boyutuyla ise, festival kapsamında yapılan akademik etkinlikler ile bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaya çalışmaktadır. Tematik bir film festivali olmasının yanı sıra akademik bir programla birlikte sürdürülmesi festivale özgün bir festival olma özelliğini katmaktadır. Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması'na katılacak filmlerde iki özellik arıyoruz. Filmin gösterilmemiş olması ve konusunun adalet olması…

ADALET GENİŞ BİR KAVRAM

– Adalet ve sinema…

Sinema toplum için bir ayna ise adaletin bu aynadan yansıması çok önemlidir. Festivalde her türlü adalete ilişkin filmler gösterilecek. Vicdani adaletten yasal adalete kadar günlük hayatımızın her alanında rastladığımız adaleti kapsayan filmler. Adalet, sadece Suç ve Ceza kavramlarına sığdırılamayacak kadar geniş bir kavram. Festivalin adı da ironik olması adına seçildi. Bu ironiyi vurguluyor.

– Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması bu yıl da yapılıyor.

Bu yılki 9. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Terazi Uzun Metraj Film Yarışması düzenlenecek. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen, birisi Türk yapımı olan seçilmiş 8 film yarışacak. Jüri başkanı olarak Zuhal Olcay belirlendi. Özellikle yarışan ulusal ve uluslararası filmlerin oyuncularıyla yönetmenleri, sinema seyircisiyle buluşup sohbetler edilecek.Panorama bölümüne sadece panorama değil, yarışma filmleri de ilk kez gösterilecek. Bu arada Türk sinemasındaki adalet filmlerinden bir seçki sunulacak. Bu yılki onur ödülü başarılı yönetmenimiz Yeşim Ustaoğlu'na verilecek. Adalet temalı, bir akademik program akışımız var. Orada da akademisyenlerle sinemacılar bir araya gelip tartışacaklar. Amacımız, adalet konusunu gündemde tutmak ve sorunlara çözüm aramak

– Festivalde bu yıl iki önemli yenilik var…

Evet, festivaldeki iki yeniliğimizden ilki, kısa film senaryo yarışması yapıyoruz. Bu yarışmayı kazanan senaryo, festivalin desteğiyle filme çekilecek. 68 kısa film başvuruda bulundu, jüri 10 tanesini seçti, onlar yarışacaklar. İkincisi ise sinema endüstrisinden hem yerli hem yabancı yönetmenlerin, yapımcıların ve oyuncuların olacağı Endüstri Günleri VisionIST bölümü. Bu bölümde hızla gelişen endüstride farklı kuşaklardan gelen ulusal ve uluslararası meslek profesyonellerinin birbirini tanıması, iletişimde bulunması ve bu şekilde üretimlerine yansıtacak katkıyı sağlaması hedeflendi.

– Sinema, adaleti olumlu ya da olumsuz etkiler mi?

Bir toplum için sanat çok önemlidir. Dolayısıyla sinema her şeyi etkiler ve sinema, toplumun aynasıdır. Topluma iletilmesi gerekenler sinema aracılığıyla çok daha etkili olarak iletilebiliyor. Dolayısıyla festivalde gösterilecek filmlerin sadece konusunun adalet olması yetmiyor bizim için, aynı zamanda doğru adaleti yansıtması da önemli.

– Son bir mesaj alabilir miyim?

Sinemaları seyircisiz, adaleti sahipsiz bırakmayalım lütfen (gülümsüyor).

ADALET HERKESE LAZIMDIR

Bengi Semerci, “Adalet herkese lazımdır, adalet herkes içindir. Adalet istiyorum diyerek çevrene adaletsiz davranamazsın. Adalet terazisi eşit olmalı, tarafsız olmalıdır” dedi.