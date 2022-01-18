Adam Driver, en çok zorlandığı rolü açıkladı

Geçen yıl birbirinden önemli üç filmde rol alan Adam Driver, kendisini en çok zorlayan karakteri anlattı: "O karakteri sistemimden çıkarıp eve gitmek istedim."

Sozcu.com.tr

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Adam Driver, geçen yıl üç büyük filmde rol alarak Hollywood’un en meşgul aktörlerinden biri oldu. Müzikal “Annette”, “The Last Duel” ve “House of Gucci”de rol alan Driver, üç filmin ikisinde Ridley Scott ile çalıştı.

Driver, W dergisine verdiği yeni bir röportajda House of Gucci’deki rolünün diğerlerinden en zoru olduğunu söyledi. “Maurizio Gucci ile aynı dünyada yaşamıyorum” diyen oyuncu, rolün psikolojik bir meydan okuma olduğunu söylüyor. Hatta, bu deneyim oyuncu için o kadar yorucu olmuş ki filmin partisine bile katılmadı. Driver, “Günde 14 saat Gucci olduktan sonra bitmesine hazırdım. Sadece karakteri sistemimden çıkarıp eve gitmek istedim” dedi.

Ayrıca, Driver iki filmde beraber çalıştığı Scott için de “Onu çook seviyorum. Kendi storyboard’larını çiziyor ve yapımlar çok hızlı ilerliyor. Anlamsız bir ayrıntı yüzünden hızını kaybetmez” dedi.

Driver, ayrıca Maurizio Gucci gibi karmaşık birini oynamanın zorluğundan zevk aldığını da belirtti.

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