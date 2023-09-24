Adamkayalar yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Şeytan Deresi Kanyonu'nda bulunan Adamkayalar kabartmaları, definecilerin tahribatı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

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Şeytan Deresi Kanyonu’nda bulunan Adamkayalar kabartmaları, 11 erkek, 4 kadın, 2 çocuk, bir dağ keçisi ve kartaldan oluşuyor. Ancak, sarp bir yamaçta yer alması nedeniyle ulaşım zor ve tehlikeli.



Define avcıları ise bu zorluklara aldırış etmeden kabartmaları talan etmeye devam ediyor.

Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Durukan, Adamkayalar’ın bir an önce ören yeri statüsüne alınması gerektiğini söyledi.

“GÖBEKLİTEPE KADAR ÖNEMLİ”

Durukan, “Adamkayalar, Nemrut ve Göbeklitepe kadar önemli bir nokta. Dolayısıyla bölgenin korunması için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor. Bunun için ören yeri statüsü verilmesi ve gerekli güvenlik önlemlerin alınması şart” dedi.

Durukan, bölgeye yapılacak tesis, güvenlik önlemi, kamera ve ışıklandırma sisteminin de Adamkayalar’ın turizme kazandırılması için önemli olduğunu vurguladı. (DHA)