Adamlar’ın Dominik hayali

Türk rock müziğinin kendine has grubu Adamlar, 'Plak Ve Ben' tarafından Abbey Road stüdyolarında plak formatında basılan albümleri 'Rüyalarda Buruşmuşuz'un imza gününde sevenleriyle bir araya geldi. Grup, Dominik'te konser vermek istediğini söyledi.

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Rock müziğin son dönemlerdeki popüler grubu Adamlar'ın, Plak Ve Ben tarafından Abbey Road stüdyolarında basılan plağı ‘Rüyalarda Buruşmuşuz’un ilk imza günü dün akşam Moda Kayıkhane'de konser öncesi yapıldı. Yediden yetmişe geniş bir hayran kitlesine sahip olan Adamlar'ın, hayranları ellerinde plaklarla kuyruğa girdi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Adamlar, hayranlarının hem plağını imzaladı hem de fotoğraf çektirdi.

‘FARKLI ÜLKELERDE SAHNE ALMAK İSTİYORUZ’

Dünyaca ünlü müzik grubu Beatles’ın kayıtlarını yaptığı Abbey Road'dan plaklarının çıkmasının mutluluğunu yaşayan Adamlar, yurt dışına açılmayı hedeflediklerini açıkladı. Almanya'da verdikleri konserlerde büyük bir gördüklerini belirten grup üyeleri, “Yurtdışında daha çok konser vererek müziğimizi tanıtmayı amaçlıyoruz. Farklı ülkelerde sahne almak istiyoruz. Dominik'te konser vermek çok isteriz” dedi.