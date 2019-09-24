Adana Altın Koza Film Festivali başladı

Atatürk Parkı'nda gerçekleşen tören; Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Altın Koza A.Ş. yönetim kurulu, festival yürütme kurulu üyeleri, Adana Büyükşehir Belediyesi bürokratları, sinema ve sanatseverlerin katılımlarıyla gerçekleşti. 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin ilk günü; 50. Yılında Altın Koza Sergisi, Engelsiz Film Gösterimi ve Altın Koza Kısa Film Atölyesi'yle devam etti. Aynı akşam gerçekleşen Yaşam Boyu Başarı ve Emek Ödülleri'nin verildiği Açılış Töreni'ne; festival yürütme kurulu üyeleri Menderes Samancılar, Nebil Özgentürk, Kadir Beycioğlu ve İsmail Timuçin, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı Serra Yılmaz, üyeleri İlksen Başarır, Öykü Karayel, Emine Yıldırım, Aytekin Ataş, Soykut Turan ve Uğur Vardan'ın yanı sıra Erkan Can, Güven Kıraç, Levent Ülgen, Olgun Şimşek, Ülkü Duru, İştar Gökseven, Serpil Tamur ve Levent Özdilek gibi ünlü isimler de katıldı. Törende; Orhan Kemal Emek Ödülleri görüntü yönetmeni Erdoğan Engin ve makyaj sanatçısı Derya Ergün'e; Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise Çin sinemasının usta yönetmeni Xie Fei'ye takdim edildi.

Erdoğan Engin'e ödülü Erkan Can, Derya Ergün'e Nebil Özgentürk; Xie Fei'ye ise Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından takdim edildi.

Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı ve Gümüş Ayı ödüllerine layık görülen usta yönetmen Xie Fei, Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirtirken, bu ödülü almaktan ve filmlerinin festival süresinde gösterilecek olmasından çok mutlu olduğunu belirterek teşekkürlerini sundu. Usta yönetmen Xie Fei, festival kapsamında 26 Eylül Perşembe günü Cinemaximum Salon 4'de saat 17.45'te gerçekleşecek olan masterclass'la sinemaseverlerle buluşacak.