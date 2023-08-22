Adana Altın Koza Film Festivali’nin jüri üyeleri açıklandı

Adana'da 18-24 Eylül tarihlerinde bu yıl 30'uncusu düzenlenecek, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin uzun metraj, belgesel ve kısa metraj film yarışmalarının jüri üyeleri belli oldu.

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Türkiye Cumhuriyetinin 100’üncü yılında 30’uncusu gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde, ‘Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yarışacak filmleri, yönetmen Ömer Faruk Sorak başkanlığında, oyuncu Bennu Yıldırımlar, oyuncu Cezmi Baskın, yazar ve senarist Murat Uyurkulak, yapımcı Nefes Polat, kurgu yönetmeni Özcan Vardar, görüntü yönetmeni Özgür Eken, akademisyen Prof. Dr. Senem Erkılıç ve sinema yazarı, Sinematek Film Program Koordinatörü Senem Erdine’den oluşan jüri değerlendirecek.

Festival kapsamında verilecek SİYAD En İyi Film Ödülü’nü belirleyecek sinema yazarları jürisi Övgü Gökçe, Yeşim Burul ve Talip Ertürk’ten oluşuyor.

Film Yönetmenleri Derneği tarafından verilecek ‘Film-Yön En İyi Yönetmen’ ödülü, Ceylan Özgün Özçelik, Emre Kayış ve Mahmut Fazıl Coşkun’dan oluşan jüri tarafından belirlenecek.

BELGESEL FİLM YARIŞMASI

‘Belgesel Film Yarışması’nda yarışacak filmleri ise, belgesel film yapımcısı Coşkun Aral, yapımcı, yönetmen ve yazar Cengiz Özkarabekir, yönetmen, akademisyen, Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kurtuluş Özgen, yönetmen Mustafa Ünlü, yapımcı, yönetmen, Belgesel Sinemacılar Birliği kurucu üyesi Dr. Semra Güzel Korver’in yer aldığı jüri değerlendirecek.



ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI

Uluslararası Kısa Film Yarışması jürisi, akademisyen Prof. Dr. Bülent Çaplı, oyuncu Feride Çetin, Uluslararası Burgas Film Festivali Direktörü Emil Ovanesov ve yönetmen İlker Savaşkurt’tan oluşurken; Öğrenci Kısa Film Yarışması jüri üyeleri, yönetmen ve oyuncu Barış Atay, Diyarbakır Kısa Film Festivali Direktörü Serhat Gönen ve yönetmen, yapımcı Vuslat Saraçoğlun’dan oluşuyor.

Adana Kısa Film Yarışması’nda yer alacak filmleri ise akademisyen Bülent Özkam, oyuncu Mine Çayıroğlu ve yönetmen, oyuncu Savaş Satış’tan oluşan jüri değerlendirecek.

1 MİLYON 285 BİN TL ÖDÜL DAĞITILACAK

Ulusal Uzun Metrajda En İyi Film, Yılmaz Güney Ödülü, Jüri Özel Ödülü, Adana İzleyici Ödülü, En İyi Yönetmen Ödülü, En İyi Senaryo Ödülü, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, En İyi Müzik Ödülü,

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü, En İyi Kurgu Ödülü, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü, Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü,

SİYAD En İyi Film Ödülü, Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü kategorilerinde; Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda En İyi Belgesel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde;

Uluslararası Kısa Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü ve Jüri Özel Ödülü kategorilerinde; Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması’nda En İyi Belgesel Film, En İyi Canlandırma Film, En İyi Deneysel Film, En İyi Kurmaca Film kategorilerinde;

Adana Kısa Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü kategorisinde toplam 1 milyon 285 bin TL değerinde ödül dağıtılacak.

Festivalin merakla beklenen uzun metraj, belgesel ve kısa metraj film yarışmalarında yer alacak filmler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Festival kapsamında ayrıca; dünya sinemasından seçkiler, özel gösterim bölümleri, belgesel gösterimleri, söyleşiler, atölye çalışmaları, sinema sempozyumu ve sergiler de yer alacak. (DHA)