Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sezonu üç oyunla açıyor

Adana Şehir Tiyatroları'nın, hali hazırdaki üç oyunundan, provalarına başlanan ilk oyunu olan Kadınlar Konuşursa 14 Kasım 2020'de prömiyerini yapacak. Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler'in yazıp T. Murat Demirbaş'ın yönettiği; yaşanmış ve gazete kupürlerinde kalmış kadın öykülerinden yola çıkarak yazılmış olan oyunda kadınların iç dünyalarını, psikolojik derinliklerini gözler önüne seriyor.

Köprüden Önce Son Çıkış’ta ise dünyada birbirini tanımayan ve öldükten sonra, cennet ya da cehenneme gitmeden önce, arafta ya da bilinmedik bir yerde karşılaşan üç gencin hikayesini ele alıyor. Oyunun yazarı ve yönetmeni Onur Erbilen.

Adana Şehir Tiyatroları son olarak İspanyol yazar Jordi Galceran'ın yazıp, Beliz Coşar'ın Türkçeye çevirdiği ve Fırat Demirağ'ın yönettiği “Grönholm Methodu” adlı oyunla seyirci karşısına çıkacak. Oyunda bir şirketin toplantı odasında iş görüşmesine gelen dört adayın işe kabul edilmek için verecekleri sınavlarda birbirleri ile olan amansız mücadeleler anlatılıyor. Oyun aynı zamanda günümüz iş dünyasının acımasız yönlerini ortaya koyuyor. (İHA)