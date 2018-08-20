Adana Film Festivali için geri sayım başladı

Geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı zaman zaman ara verilen ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü döneminde, özellikle yarışma bölümü aralıksız devam eden Uluslararası Adana Film Festivali’nin 25’incisi için ana yarışma kategorlerinde finalistler belirlenmeye başladı. 22 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak festival öncesi Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması ve Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın finalistleri kamuoyuyla paylaşıldı.

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Türk Sineması'na, Adana'nın tanıtımına ve ülke kültürüne önemli katkı yapan Uluslararası Adana Film Festivali'nin, bu yıl da Adana'nın Türkiye genelinde ve özellikle uluslararası sinema dünyasında tanıtımına önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Uluslararası Adana Film Festivali'nde bu yıl; Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, , Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

TOPLAM 900 BİN LİRA ÖDÜL

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında bu yıl verilecek bazı para ödülleri şöyle;

En İyi Film Ödülü: 350 bin lira, Yılmaz Güney Ödülü: 75 bin lira, Adana İzleyici Ödülü: 25 bin lira, En İyi Yönetmen Ödülü: 50 bin lira, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 20 bin lira, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 20 bin lira, En İyi Müzik Ödülü: 15 bin lira, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: 15 bin lira, En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: 10 bin lira, En İyi Kurgu Ödülü: 10 bin lira, Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 10 bin lira, Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 10 bin lira…

Farklı kategorilerle birlikte toplamda yaklaşık 900 bin lira ödül verilecek.

SÖZLÜ DÖNEMİNDE ARALIKSIZ YAPILIYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenmesinin ardından Uluslararası Adana Film Festivali'nin aralıksız olarak yapılmasına özen gösteren ve sinema sanatına olanaklar ölçüsünde hatırı sayılır destek veren Hüseyin Sözlü, her festivalin bir öncekinden daha kapsamlı ve etkili olduğunu görmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Başkan Sözlü, “25. Uluslararası Adana Film Festivali, inanıyorum ki bir öncekinden daha renkli ve etkili olacak. Türk sineması, ülke içinde Hollywood tekeliyle rekabet edebilen ender yapılanmalardan biri. Adana Film Festivali hem Adanamızın, hem de ülkemizin tanıtımına önemli katkı sağlıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sanata, kültüre destek sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

DİKİLİTAŞ: TÜRK SİNEMASININ ULUSLARARASI REKABET GÜCÜ ARTSIN

Uluslararası Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş da, Türk Sineması'nın 22 Eylül-30 Eylül 2018 tarihlerinde Adana'da nefes alacağını belirterek, Türk Sineması'nın uluslararası rekabet gücü olan eserlere imza atabilmesine destek verebilmek, Adana'nın tanıtımına katkı sağlayabilmek için bu yıl da ellerinden geleni büyük bir özveriyle yapacaklarını açıkladı. İsmail Dikilitaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün sanatın bir çok dalına çok önem verdiğini, sinema sanatının gelişmesinde rol oynayan Adana Film Festivali'nin güçlenmesi ve etkisinin artması için aktardığı talimatlar doğrultusunda hareket etmeye devam edeceklerini ifade etti.