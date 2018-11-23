Adana’da karikatür festivali!

Adana’nın merkez Çukurova İlçe Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen, Sözcü çizeri Hicabi Demirci’nin de düzenleme komitesinde yer aldığı Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali başladı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Elif KESKİN-ADANA

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, açılışta yaptığı konuşmada 3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali'nin iki yılda dünya kültür-sanat gündemine damgasını vurduğunu belirtti.

Başkan Soner Çetin, “Bu yılki festivalimize, yine Türkiye'nin ve dünyanın ünlü karikatür sanatçıları katılıyor. Karikatür tarihi ve özel sunumlarla başlayan programımız, sergi açılışları, söyleşiler, atölye çalışmaları, imza günü ile devam edecek. Ustaların öğrencileri, öğrencilerin de ustaları çizeceği atölye çalışması festivale renk katacak” dedi.

SÖZCÜ ÇİZERİ DE FESTİVALDE

Çukurova Belediyesi'nin Orhan Kemal Kültür Merkezi salon ve fuayesinde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Çukurova Karikatür Festivali, bu yıl Sözcü çizeri Hicabi Demirci ile birlikte Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden önemli karikatüristleri konuk ediyor.

Karikatür tarihinin anlatıldığı, sanatçıların özel sunumlarını yaptığı festival etkinlikleri kapsamında sergiler, söyleşiler, atölye çalışmaları, imza günleri yer alıyor. Festivalin kapanış töreninde gerçekleştirilecek “Ustalara Vefa Ödülü” ise bu yıl Ali Fuat Süer, Köksal Çiftçi ve Hikmet Aksoy'a veriliyor.