Adana’dan çalınan çiniler Hollanda’dan çıktı

Hollanda’da Oriental Art Auctions Müzayede Evi tarafından 4 Haziran 2020’de düzenlenen ‘Islamic Art Auction’ isimli müzayedede satışa sunulan, 16’ncı yüzyıla ait çiniler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarının dikkatini çekti.

Uzmanlar, müzayede kataloğunda 201 ve 205 numaralı lotlarda satışa sunulan çini karolar ile 204 numaralı lotta satılan çini panonun çalıntı olduğunu belirledi. Yapılan detaylı incelemede çini karolar ile panonun, Adana Ulu Camii’nden 19 yıl önce restorasyon sırasında çalınan çiniler olduğu saptandı.

Aynı müzayede evinde 20 Ekim 2020’de düzenlenen ‘IslamicandAsian Art’ isimli müzayedede ise 113 lot numarasıyla satışa sunulan çini karo da incelendi.



Yapılan detaylı araştırmada, çini karonun da Anadolu Selçuklu dönemine ait yapılarda, 11’inci yüzyıl sonlarından 13’üncü yüzyıl başlarına kadar görülebilen yıldız formlu olduğu ve bu çininin benzer örneklerine Konya’daki arkeolojik kazılarda rastlanıldığı belirlendi.

INTERPOL DEVREYE GİRDİ

Interpol tarafından ‘Çalıntı Sanat Eserleri Veritabanı’nda yayımlanan çinilerin iadesi için İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı girişimde bulundu.

Müzayede evi ile doğrudan temasa geçilerek, eserlerin yasa dışı yollarla Türkiye’den çıkarıldığına ilişkin deliller sunuldu. Aylar süren müzakereler sonucu müzayede evine sunulan kanıtlarla eserlerin, Anadolu kökenli olduğu ispatlandı.

ETNOGRAFYA MÜZESİ’NE GETİRİLDİ

Gönüllü olarak müzayede evi tarafından çiniler, Lahey Büyükelçiliği’ne teslim edildi. Yapılan işlemlerin ardından çiniler, diplomatik kargo ile Ankara’ya getirilerek, Etnografya Müzesi’ne teslim edildi. Çinilerin ait oldukları dönemin bilimsel verilerle tespitinin sağlanması için bazı analizlerin yapılacağı öğrenildi.

512 YILLIK TARİH

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Ulu Camii’nin yapımına Ramazanoğlu Halil Bey tarafından 1509’da başlandı. Halil Bey’in ölümü üzerine oğlu Piri Mehmet Paşa tarafından 1541 yılında tarihi yapı tamamlandı. Caminin mimarisi Selçuklu ve Memluk üsluplarını taşıyor. Duvarları siyah beyaz mermer taşlarla bezeli olan caminin batı ve doğu cepheli birer kapısı bulunuyor. 16’ncı yüzyıldan kalma çinileri ile meşhur olan caminin duvarlarındaki çiniler beyaz zemin üzerine lacivert, firuze ve mercan kırmızısı renklerden oluşuyor. Bitki motifleri ile süslenen 16 ve 17’nci yüzyıllara ait eserler, Osmanlı çini sanatının İznik ve Kütahya’da yapılmış en olgun ve en güzel örneklerini teşkil ediyor. Çiniler aynı zamanda 18'inci yüzyıla ait soluk ve gri renkli geç devir çinilerini de ihtiva ediyor. (DHA)

