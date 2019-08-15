Adaptasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre adaptasyon mu, adoptasyon mu?

Adaptasyon nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre adaptasyon mu, adoptasyon mu?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘adaptasyon’dur. Adaptasyon mu, adoptasyon mu? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘adaptasyon'dur.

ADAPTASYON NE DEMEK: Uyarlama anlamına gelir.

ADAPTASYON NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “adaptasyon mu, adabtasyon mu” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı adaptasyon şeklinde olmalıdır.

adabtasyon (Yanlış kullanım)

adaptasyon (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yeni okuluna adaptasyon süreci oldukça başarılı geçti.”