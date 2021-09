‘Aday’ 40 ödülle döndü

Çekimleri geçen yıl tamamlanan Aday (The Candidate) kısa filmi, katıldığı uluslararası festivallerden toplam 40 adet birincilik ödülü ile döndü.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daha önce birçok kısa ve uzun metraj filmi bulunan Doç. Dr. Erkut Altındağ (Eksi Sıfır, Hedef, Gizem Birim, Perde) ile dizi ve film yönetmeni Volkan Özgümüş’ün (Yav He He, Son Takla, Tozkoparan, Her Yerde Sen) birlikte yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu da Prof. Dr. Ayşe Günsel ile Doç. Dr. Erkut Altındağ’ın birlikte yazdığı ‘Aday’ filmi Amerika, Fransa, Hindistan, Makedonya ve Ukrayna başta olmak üzere birçok ülkeden birincilikle döndü.

ADAY FİLMİNİN KONUSU

‘Aday’ filmi, üç genç kızın üniversite finallerinden sonra bir araya gelerek evde zaman geçirdikleri bir gecede yaşadıklarını anlatıyor. Masum bir ev partisi, basit bir oyun olarak başlayan ayin sonrasında kabusa dönüşüyor.

Filmin festival yolculuğu devam ederken filmin yapımcısı Erkut Altındağ ödül sayısının artacağına yönelik beklentilerinin yüksek olduğunu belirtti.

‘Aday’ filminde 22 kişilik teknik ekip, dokuz farklı ülkeden toplam 56 kişilik yapım ve oyuncu ekibi çalıştı. Filmin müziklerini “Türkiye’nin Vangelis”i olarak da adlandırılan Can Atilla besteledi. Film içerisinde kullanılan geçiş müziklerini de Amerikalı besteci Gage Hurley ve İsveç Kraliyet Akademisi ödüllü Ia Erlandsson hazırladı.