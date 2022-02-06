Adaylıklara doymadı, film ekibi yapım sürecini anlatıyor

Kasım ayında vizyona giren ve pek çok ödül töreni için aday gösterilen Encanto: Sihirli Dünya, sadece başarılı bir animasyon olmakla kalmadı aynı zamanda pek çok çocuğun kendini ait hissetmesiyle de dikkat çekti. Filmin yapımcıları, hikayeyi nasıl yarattıklarını anlattılar.

Sozcu.com.tr

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Son olarak BAFTA 2022 Ödülleri için de aday gösterilen Encanto: Sihirli Dünya, sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor. Animasyondaki karakterleri kendilerine benzeten çocukların görüntüleri sosyal medyada viral hale gelirken filmin başarısının sırrını yapımcıları anlatıyor.

Ayrıca soru-cevap etkinliğine katılan katılımcılar da karakterlerle kendilerini nasıl özdeşleştirdiklerini anlattılar. Katılımcılardan biri; “Birinin ekranda benim adıma sahip olduğunu ilk kez gördüm” derken bir başkası da “İlk defa kendimi özdeşleştirdiğim bir karakter oldu” dedi.

Sosyal medyada da çocukların kendilerini filmin karakterlerine benzettikleri görüntüler viral olmuştu.

Walt Disney Animation Studios’un son filmi Encanto’nun özel gösterimini, yönetmen ve yazar Jared Bush, yapımcı Yvett Merino ve Walt Disney Animasyon Stüdyoları Başkanı Clark Spencer ile bir soru-cevap oturumu izledi. Soru-Cevap sırasında animasyonun yapımcıları, film için ilhamlarını, hikayesini, karakter gelişimini, şarkı yazma sürecini, ekip dinamiklerini ve yapılan araştırmaları tartıştılar.

Bush, filmin yazımı ve prodüksiyonunu başlatan ilk kıvılcım hakkında konuştu. Başlangıçta ekip hangi Latin Amerika ülkesine odaklanmak istediğinden emin değildi, ancak Natalia Osma ve Juan Rendon ile konuştuktan sonra Kolombiya’ya karar verdiler. Bu kararı takiben, süreci hızlandırmak için iki haftalığına Kolombiya’ya seyahat ederek kapsamlı bir araştırma yaptılar.

EVDEN ÇALIŞARAK ORTAYA ÇIKARDILAR

Ekip, pandemi sırasında filmin çoğunu evden yarattı ve yapımcılar, bir animasyon filmi için uzaktan çalışmanın ilginç deneyimi hakkında konuştular.

Spencer, “Ekranda gördüğünüz her bir kareyi evden yaptık. Bütün bu sanatçıların ve tüm bu teknisyenlerin bir araya gelip tutkularını, kalplerini ve ruhlarını bu filmi yaratmak için koymaları, ona çok derinden inandıklarını gösteriyor… Bu gerçekten olağanüstüydü.”

Akinloye ise filmde karakterler için ayrıntılara gösterilen özene özellikle değindi:

“Yapımcılar, Disney Animation’daki tüm siyahi çalışanlarla bir araya geldi ve tüm detaylara biraz da olsa ışık tutabildik.”

Merino ise “Sonunda buna familia adını verdik ve gerçekten de bir aileydi çünkü stüdyodaki Latin çalışanlar her senaryoyu okudular, her gösterimi gördüler. Familia grubumuz bu filmi yapma sürecinin bir parçası olarak çok önemli bir gruptu çünkü gerçekten, bir araya geldik ve büyürken yaşadığımız deneyimlerin hikayelerini paylaştık.”

Filme önemli ölçüde katkıda bulunan bir diğer grup, film yapımcılarının Kolombiya yaşamının ve kültürünün çeşitli yönlerini anlamalarına yardımcı olan Colombian Cultural Trust’tı.

EN İNCE AYRINTI İÇİN BİLE UZMANLARLA KONUŞTULAR

Merino sözlerine şöyle devam etti: “Mimarlarımız, botanikçilerimiz vardı ve gidip filmi gösterip sadece ‘İyi mi’ diye sorduğumuz bir grup değildi. Kolombiya’daki mimari nedir? O zamanlar evler nasıl yapılmıştı? gibi sorular üzerine iki veya üç saatlik konuşmalar yaptık. Sanatçılarla dolu harika bir stüdyomuz var. Uzmanlarla konuşuyorlar, zanaatkarlardan ilham alıyorlar.”

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