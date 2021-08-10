Addams Ailesi’ne bir ünlü daha katıldı: Catherine Zeta-Jones

Tim Burton'ın Addams Ailesi uyarlaması yeni dizisi Wednesday'in oyuncu kadrosuna Catherine Zeta-Jones da katıldı.

SOZCU.COM.TR

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Önce Luis Guzmán, şimdi de Catherine Zeta-Jones… Addams Ailesi’nin uyarlaması Wednesday’in kadrosu yavaş yavaş belli oluyor.

Catherine Zeta-Jones, ünlü film yapımcısı Tim Burton’ın yakında yayınlanacak olan Netflix dizisi Wednesday’de Morticia Addams’ı oynayacak.

The Babysitter: Killer Queen’de karşımıza çıkan ve daha sonra da yeni Scream filminde yer alan oyuncu Jenna Ortega, dizinin baş karakterini canlandırırken, diğer roller için de oyuncular tek tek açıklanmaya başladı. Hollywood Reporter güzel oyuncu Catherine Zeta-Jones’un kadrodaki yerini misafir yıldız olarak tanımlıyor, bu yüzden karakterin önceki filmlerde olduğu gibi dizinin merkezinde yer alması beklenmiyor.

Tim Burton, Wednesday’in sekiz bölümünün tamamını da yönetecek. Dizi, tüm Addams ailesinin tuhaflıklarına odaklanmak yerine tüm dikkati Wednesday’de topluyor.

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