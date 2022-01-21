Adele turunu iptal etti: Ekibimin yarısı Covid’e yakalandı

Adele, gece başına 500 bin sterlin kazanacağı Las Vegas’taki konser turunu son anda iptal etti. Ünlü şarkıcı, Instagram paylaşımında gözyaşları içinde “Ekibimin yarısı Covid oldu ve şovu tamamlamamız imkansız” dedi.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından Adele, Las Vegas'taki konser turunu ekibindeki Covid krizi nedeniyle iptal etti.

Açılış gecesine sadece 24 saat kala turunu iptal eden ünlü şarkıcı, Instagram hesabında paylaştığı hesabında göz yaşları içinde açıklama yaptı.

“Ekibimin yarısı Covid oldu ve şovu tamamlamamız imkansız” diyen Adele, hayranlarından özür diledi. Konser serisini sürdürmek için 30 saattir uyumadığını belirten şarkıcı, “Son dakikada duyurduğum için çok üzgünüm. Çok utanıyorum” ifadelerini kullandı.

Adele, konserlerin başka bir tarihte düzenleneceğini söyledi.

Weekends With Adele (Adele ile Hafta Sonları) isimli turda şarkıcının toplamda 20'den fazla konser vermesi bekleniyordu. Fiyatları 85-685 dolar arasında değişen biletler büyük ilgi görürken, Adele gecelik 500 bin sterlin kazanacaktı.