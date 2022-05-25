Adele yaptığı son hareketle hayranlarını kızdırdı

Ünlü İngiliz şarkıcı Adele, Las Vegas Residency'de vermeyi planladığı konserini, sahneye çıkmadan 24 saat önce iptal edince hayranlarının yoğun tepkisiyle karşılaştı.

Sozcu.com.tr

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Üstelik 34 yaşındaki yıldızın ekibi, konser tarihlerini bu yıl için yeniden planlamaya söz vermesine rağmen, ertelenen gösteriler hakkında bilet sahiplerine henüz bir güncelleme sağlamadı.



Daily Mail’in haberine göre, hayal kırıklıklarının artmasıyla birlikte hayranlar, sosyal medyayı kullanarak Adele’i açıklama yapmaya çağırıyor ve birçoğu aylarca süren gecikmeden ötürü ünlü şarkıcıyı “sahte diva” olarak nitelendiriyor.





Ocak ve nisan ayları arasında hafta sonları gerçekleşecek olan Adele’in konser serisi, 21 Ocak’ta Las Vegas’taki Caesar’s Palace’da başlayacaktı. Ancak başlamadan bir gün önce Adele, Covid-19 pandemisini bir faktör olarak göstererek 12 haftalık programını erteleyeceğini duyurdu.

Son dakika iptali, onu sahnede görmek için bilet alan ve başka yerlerden gelen hayranlarını çileden çıkardı.

Birçok hayran cevap ve para iadesi arayışındayken şikayetlerini Adele’in resmi Twitter hesabına, hayran sayfalarına ve bilet şirketine yönlendiriyor.

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