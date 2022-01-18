Adele’in rekor anlaşması: Gece başına 9 milyon lira alacak

Adele, Las Vegas'ta kaldığı süre boyunca gece başına 500.000 pound (9 milyon 223 bin lira) kazanacak ve 553 bin liralık bir süitte kalacak.

Sozcu.com.tr

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Adele’in, bu hafta sonu başlayacak olan Las Vegas’taki performansı boyunca gecelik 500.000 pound (9 milyon 223 bin lira) kazanacağı bildiriliyor. İngiliz megastar, Las Vegas tarihindeki en yüksek ücretli kadın yıldızlardan biri olacak.

Adele ile Caesars Palace Colosseum’daki hafta sonları için fiyat etiketi 700 pound’dan (12.896 lira) başlıyor. Adele, bilet satışlarından aldığı payın yanı sıra ünlü mekândaki Adele ürünlerinden de para kazanacak.

Ünlü şarkıcıya, kaldığı süre boyunca bir uşak, yönetici asistanı, şoför ve güvenlik eşlik edecek. Ayrıca Sun’ın haberine göre; Adele ve misafirleri herhangi bir Caesars tatil beldesinde ücretsiz yemek yiyip içebilecekler.

Adele, Las Vegas’ta rekor bir kazancı zorlarken, daha önce de birbirinden ünlü yıldızların dikkat çeken anlaşmaları olmuştu. Celine Dion, 2003-2007 yılları arasında gösteri başına ortalama 478.000 pound (yaklaşık 8 milyon 790 bin lira); ve 2011-2019 yılları arasında ise 479.000 pound almıştı.

Billboard’a göre, Elton John da 2004-2009 yılları arasındaki Red Piano serisi satışlardan ortalama 493.208 pound aldı; Britney Spears’ın 2013-2017 yılları arasında gösterdiği Piece of Me şovunun ortalama fiyatı ise 406.731 pound civarındaydı.

Colosseum, ayrıca Mariah Carey, Bette Midler, Cher ve Rod Stewart gibi diğer efsanevi sanatçılara ev sahipliği yaptı.

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