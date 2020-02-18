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Adele’in yeni albümü eylülde geliyor
Adele’in yeni albümü eylülde geliyor
Son dönemde verdiği kilolarla gündemde olan İngiliz şarkıcı Adele, yeni albümünün Eylül ayında geleceğini duyurdu.
Kültür Sanat 18 Şubat 2020 - 12:31

Son albümü “25”i 2015 yılında çıkaran Adele, yeni albüm haberini arkadaşları Laura Dockrill ve Hugo White’ın düğününde duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ünlü şarkıcı, “Albümümü eylülde bekleyin” dedi. Adele, albüm hakkında ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Adele, menajeri Jonathan Dickins ile geçen aylarda yeni albümün 2020 yılında geleceğini söylemiş ancak net bir tarih vermemişti.

Ünlü şarkıcı ilk albümü “21”i 2011 yılında çıkarmış, 2012 yılında ise James Bond filminin “Skyfall” adlı şarkısını seslendirmişti. Son albümü “25” ile hem ABD’de hem de İngiltere’de satış rekorları kırmıştı.

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