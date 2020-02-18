Adele’in yeni albümü eylülde geliyor

Son albümü “25”i 2015 yılında çıkaran Adele, yeni albüm haberini arkadaşları Laura Dockrill ve Hugo White’ın düğününde duyurdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ünlü şarkıcı, “Albümümü eylülde bekleyin” dedi. Adele, albüm hakkında ise herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Adele, menajeri Jonathan Dickins ile geçen aylarda yeni albümün 2020 yılında geleceğini söylemiş ancak net bir tarih vermemişti.

Ünlü şarkıcı ilk albümü “21”i 2011 yılında çıkarmış, 2012 yılında ise James Bond filminin “Skyfall” adlı şarkısını seslendirmişti. Son albümü “25” ile hem ABD’de hem de İngiltere’de satış rekorları kırmıştı.