Adem Yavuz’dan yeni sergi: ‘İşi Olamayan Giremez’

Adem Yavuz, ‘İşi Olamayan Giremez’ sergisinde doğayı kendine özgü biçimde, insan fıtratının doğayla olan ilişkisini araştırıyor. Yavuz'un resimlerinde hayvan ve doğa formları pastoral tavırla öne çıkıyor. Amorf bir yapıyla, iç içe geçen desenlerinde sanatçının heykel disiplinin de takip edilebileceği kompozisyonları rastlantı ile kurguyu bir araya getiriyor. Kendi içinde pek çok kodlama ve kavram barındıran çalışmalarında adem Yavuz; renk, leke, gölge gibi detayların coğrafyasını gözler önüne seriyor.



Sergilenen resimlerin ilham aldığı edebi metinler: Uçuşur Ege Rüzgarında – Haluk Şahin, Budala – Fyodor Dostoyevski, Yanılsama ve Gerçeklik – Christopher Caudwell, Mühürlenmiş Zaman – Andrei Tarkovsky, Huzursuzluğun Kitabı – Fernando Pessoa, Yort Savul – Ece Çağlar Ayhan, Sahilde Kafka – Haruki Murakami, Güzelin Metafiziği: Sanatın ve Güzelin Sırları – Arthur Schopenhauer, Yalnızlıklar – Hasan Ali Toptaş, Keith Jarrett – I Fall In Love Too Easily.