Adı Aylin oyununa ünlü isimlerden büyük ilgi

Ayşe Kulin'in 100'ün üzerinde baskı yapan ve 80'e yakın ülkede yayınlanan en başarılı romanlarından 'Adı Aylin', tiyatro sahnesinde seyirciyle buluştu. Oyunda 'Aylin' karakterine hayat veren Tuba Ünsal'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Sozcu.com.tr

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Aylin Devrimel Radomisli Cates’in prenseslikten Amerikan ordusuna katılmasına uzanan gerçek hayat hikayesi ve hâlâ gizemini koruyan ölümünü anlatan ‘Adı Aylin’, 21 Şubat akşamı Zorlu PSM’de prömiyerini gerçekleştirdi.

Tuba Ünsal’ın üzerine senelerdir çalıştığı ve hayallerini süsleyen proje olarak tanımladığı oyunun prömiyerine romanın yazarı Ayşe Kulin başta olmak üzere Aslı Filinta, Ayşe Boyner, Ayşe Kucuroğlu, Berrin Zorlu, Duygu Özaslan, Ece Sükan, Hatice Aslan, İbrahim Kutluay, Müge Boz ve Caner Erdeniz, Pelin Karahan gibi sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Başrolünü Tuba Ünsal’ın üstlendiği ve kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Lilâ Gürmen, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi pek çok başarılı ismin yer aldığı oyunun yönetmen koltuğunda Doğu Yaşar Akal oturuyor.

Oyun sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşmayı sürdürecek.