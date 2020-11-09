Adıyaman’da bozulmamış 1500 yıllık iskelet bulundu

Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda 160 metre uzunluğunda merdiven ile bir erkeğe ait 1500 yıllık iskelet bulundu.

2000 yıllık Kommagene Krallığı’nın beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kenti’nde kaya mezarlarının bulunduğu alanda yürütülen kazılarda 160 metre uzunluğunda merdiven ile 1500 yıl öncesine ait erkek iskeleti bulundu.

“ÖLÜ YEMEĞİ OLARAK KENDİSİNE SUNULMUŞ”

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, şunları söyledi:

* Bu erkek iskeleti 1500 yıl öncesine ait ve günümüze sağlam bir şekilde gelmesi çok önemli bir durumdur.

* İskeletin hemen yan kısmında ise kanatlı bir hayvanın pişirildiği ve kemiklerin ortaya çıktığını fark ettik. Bu da gösteriyor ki bize ölü yemeği olarak kendisine sunulmuş.

* Burada 1500 yıla yakın iskeletin sağlam olarak günümüze gelmesi özellikle arkeologlara çok iyi bir yol gösterebilir.

* İskeletin sağlam gelme nedeni üstündeki toprak yapısının çok ve derin şekilde gömülmüş olması. Yine kimsenin dokunmamış olması da sağlam kalma nedeni. (DHA)