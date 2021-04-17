Adnan Menderes Müzesi’nde çalışmalar tamamlandı

Merhum Menderes dönemine ait eserlerin sergileneceği müze, Yassıada günlerinde hasretini belirttiği Çine Çayı'nın kenarına inşa edildi. Çevre düzenlemeleri tamamlanan Adnan Menderes Müzesi, gerek içerisinde bulunan envanterleri, gerekse atmosferi ile ziyaretçilerini o döneme götürecek.

MÜZE ÜÇ KATTAN OLUŞUYOR

90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan Adnan Menderes Müzesi, Hacıalipaşa Konağı’nın bir replikasyonu olarak inşa edildi. Müzeye ve Çakırbeyli Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yol üzerindeki beton köprü de Adnan Menderes’in yaptırdığı köprü olarak tescillendirildi.

Müzenin girişinde sol taraftaki camekanda Adnan Menderes'in 1950-60 dönemi arasında kullandığı makam aracı, sağ taraftaki camekanda ise kullandığı traktörü sergilenecek.

Menderes döneminin anlatılacağı müze için, sözlü tarih çalışmaları gerçekleştirildi. Çakırbeyli Mahallesi başta olmak üzere diğer illerde derleme çalışmaları yapıldı. Adnan Menderes’in 6 yıl özel kalemliğini yapmış kişiyle, kahyalarıyla, yakın aile dostları, bürokratları ile görüşülerek, röportajlar yapıldı, Menderes’i bizzat gören son kuşakla görüşülerek video haline getirildi. Bu çalışma, müzenin ikinci katında bulunan ‘Dünyanın Gözünde Menderes, Menderesin Gözünde Dünya’ salonunda ziyaretçilere sunulacak.

Müzenin bulunduğu alanda tescilli iki adet değirmende kafeterya ile alt bölümdeki restorandan ziyaretçiler faydalanabilecek. Müze alanında inşa edilen Adnan Menderes Camii de faaliyete geçmiş bulunuyor. (İHA)