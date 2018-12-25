TRT Müzik kanalında haftada bir ekrana gelen Yıldızlar Altında programının solisti Ayşen Birgör'ün dilinden düşürmediği ünlü sanatçı Adnan Şenses'in bugün beşinci ölüm yıldönümü. 25 Aralık 2013'te kaybettiğimiz Şenses için "Onu asla unutmayacağım. Çünkü müzikte bir yerlere gelebildiysem bunda Adnan Bey'in büyük payı var, ruhu şad olsun" diyen Birgör, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü'nden mezun oldu. TRT İstanbul Radyosu'nda sözleşmeli olarak çalışan güzel sanatçı, müzik hayatını, mücadelesini ve gelecek planlarını anlattı. Ancak öncelikle Adnan Şenses'i konuştuk.

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Bugün, Adnan Şenses’in ölüm yıldönümü…

Evet, 25 Aralık 2013’te kaybetmiştik Adnan Şenses’i. Onun için her zaman dua ediyorum. Hem iyi bir insandı hem de büyük bir sanatçıydı. Bende emeği çoktur, nur içinde yatsın. Sadece ölüm yıl dönümlerinde değil, her söylediğim şarkıda hatırlıyorum onu.

Vokal yaptığın sanatçılar arasında kimler vardı?

Dediğim gibi Adnan Şenses, vokal yaptığım sanatçılar arasında başta geliyor. Yedi yıl ona sesimle eşlik ettim. Beni çok sever, çok kollardı. Üzerimdeki emeği çoktur. Popstar Alaturka yarışmasına katıldığımda beni savunma adına Bülent Ersoy’la kavga etmişti. Gazino dönemine yetişemesem de Emel Sayın, Coşkun Sabah, Gülben Ergen’den çok şey öğrendim. Ayrıca Adnan Şenses gibi bir devin tedrisatından geçtim.

Popstar Alaturka ilk ekran deneyimin miydi?

Popstar Alaturka yarışmasıyla 6 ay ekrandaydım. Kent kent Anadolu’ya dolaşmıştık. O yarışmada ilk sırada olanlar değil iyi şarkı söyleyenler kaldı, tanındı.



KADINLAR EN BÜYÜK DESTEKÇİLERİM

Tekrar Anadolu turnelerine, ekstralarına çıkmayacak mısın?

Anadolu’yu yine şarkı söyleyerek dolaşmak isterim ama terör olayları buna şimdilik pek izin vermiyor. Her gün şehit haberleri alırken içimden şarkı söylemek gelmiyor.

Yıldızlar Altında, TRT Müzik ekranında yıldızı parlayan bir program oldu.

Her geçen gün ilgi de sevgi de hissedilir derecede artıyor. Daha önce Sizin İçin adıyla çarşamba günleri ekrana geliyordu. Şimdi artık iki yıldan beri Yıldızlar Altında adıyla pazar akşamları 21.00’de yayınlanıyor.

Tam da diğer kanallarda dizilerin yayınlandığı saatler…

Yıldızlar Altında, dizilerin hengamesinden, curcunasından kaçıp şarkılarla dinlenmek isteyenlerin ekrandaki sığınağı oldu. Zaten benim kemikleşmiş bir izleyici kitlem vardı ama özellikle kadınlar en büyük destekçilerim arasında bulunuyor.

AŞK ARTIK YALAN OLDU

Ayşen Birgör’ün ekran macerası nasıl başladı?

Ekran maceram 2007’de Pop Alaturka adlı yarışmayla başladı. Adımı duyurduğum bu ilk programdı ve ardından Akşam Sefası’na davet edildim, koşa koşa gittim. Biliyorsunuz, TRT’de Türk müziğinin milli takımı Akşam Sefası programıdır. Orada değerli solist arkadaşlarımla birlikte programlar yapmaktan müthiş zevk aldım, keyif aldım.



Programın hedefi, amacı nedir?

Türk müziğini en iyi şekilde sunmak en büyük hedefimdir. Çocukluğumdan beri Türk müziğine aşığım. Gazino dönemini ne yazık ki yaşamadım ama babamdan dedemden çok dinledim. En büyük hedefim gençlere Türk müziğini sevdirmektir. İşim zor ama yılmayacağım. Biliyorsunuz son dönemlerde lezzetli, keyifli, insanı alıp götüren şarkılar çıkmıyor.

Sana göre neden iyi şarkı çıkmıyor?

Gıptayla izlenen eski aşklar olmadığı için, eskisi gibi sağlam karakterli şarkılar da çıkmıyor. Biliyorsunuz aşk artık yalan oldu, masal oldu.

Albüm çalışması var mı?

2009’da Bambaşka adlı bir albüm yapmıştım. Şimdi tamamen alaturka şarkılardan oluşacak bir albüm hazırlığı içindeyim.