Afet ne demek? Afet isminin kısaca anlamı…

Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Afet'tir. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Afet ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Afet isminin anlamı...

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Afet’tir. ‘Afet ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AFET’İN İSİM ANLAMI

Afet ismi Arapça kökenlidir ve çok güzel kadın anlamını taşır. Afet’in kelime anlamı ise çok büyük felakettir.