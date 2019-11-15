Affetmek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘af etmek’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘affetmek’dir.
AFFETMEK NE DEMEK?
1- Bağışlamak.
2- Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek.
3- Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.
AFFETMEK NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin affetmek mi, af etmek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı affetmek şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
af etmek (Yanlış kullanım)
affetmek (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Beni düşüncesizce sarf ettiğim sözlerden dolayı affettiğini umarım.”