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Affetmek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘af etmek’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Affetmek nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘af etmek’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'affetmek'dir. Affetmek mi, af etmek mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 15 Kasım 2019 - 10:50

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Özellikle iki kelimenin yan yana gelişi ile oluşturulan yeni sözcüklerin nasıl yazıldığı en çok merak edilenler arasındadır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘affetmek’dir.

AFFETMEK NE DEMEK?

1- Bağışlamak.

2- Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek.

3- Birinin sorumluluğundaki bir görevden veya işten çıkmasına izin vermek.

AFFETMEK NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin affetmek mi, af etmek mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı affetmek şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

af etmek (Yanlış kullanım)
affetmek (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Beni düşüncesizce sarf ettiğim sözlerden dolayı affettiğini umarım.”

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