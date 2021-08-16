Afgan film yapımcısı Sahraa Karimi’den yardım çağrısı

Afgan film yapımcısı ve ulusal film şirketi Afgan Film Genel Müdürü Sahraa Karimi, ülkesi Taliban isyanına yenik düşerken dünyanın dört bir yanındaki sinema topluluklarının desteği için çağrıda bulundu.

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Taliban, başkent Kabil’i aldıktan ve görevdeki hükümeti devirdikten sonra Afganistan’ın kontrolünü de fiilen ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçarken ABD da yeni rejimden kaçan binlerce kişinin daha tahliyesine yardımcı olmak için Kabil havaalanının kontrolü altına aldı.

Ülkenin önde gelen sinemacılarından Karimi, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanarak bölgeden görüntüleri sık sık paylaştı. Instagram’da havaalanından görüntüler paylaşan sinemacı, hâlâ ülke vatandaşlarının umutsuzca beklediğini yazdı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Sahraa Karimi صحرا كريمي (@sahraakarimi)’in paylaştığı bir gönderi

Karimi Twitter’dan da tüm sinemacılara hitaben bir açıklama yaptı:

“Size kırık bir kalple ve güzel insanlarımı, özellikle film yapımcılarını Taliban’dan korumak için bana katılabileceğinize dair derin bir umutla yazıyorum. Bu bir insani kriz ve dünya buna karşı sessiz… Bütün sanatı yasaklayacaklar. Ben ve diğer film yapımcıları hedef listelerinde.”

Karimi’ye Twitter’da destek verenler arasında Hintli film yapımcısı Leena Manimekalai, Kuzey İrlandalı yönetmen Mark Cousins, Hintli yönetmen Vivek Ranjan Agnihotri ve Hintli film yapımcısı Anurag Kashyap vardı.

Sahraa Karimi, hafta sonu boyunca, binlerce kişinin Taliban’dan kaçmaya çalışırken mahsur kaldığı Kabil havaalanından görüntüler dahil olmak üzere sık sık güncelleme yaptı. Reuters’un haberine göre, havaalanında kaçış yolu arayan en az beş kişi öldü.

Karimi, Afganistan’da sinema alanında doktora yapan ilk ve tek kadın. Filmleri arasında 2019’da Venedik’te gösterilen Hava, Maryam, Ayesha da yer alıyor.

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