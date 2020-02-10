Afili nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre afili mi, afilli mi?

Afili nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre afili mi, afilli mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘afili’dir. Afili mi, afilli mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘afili'dir.

AFİLİ NE DEMEK: Gösterişli, çalımlı.

AFİLİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin afili mi, afilli mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı afili şeklinde olmalıdır.

afilli (Yanlış kullanım)

afili (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Gelen geçene afili bir selam çaktı!”