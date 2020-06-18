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Afitap ne demek? Afitap isminin kısaca anlamı…
Afitap ne demek? Afitap isminin kısaca anlamı…
Kız ve erkek isim anlamları yeni bebek sahibi olacak çiftler tarafından en çok araştırılan konular arasındadır. Bu isimlerden biri de Afitap'tır. Kız isimleri arasında popülerliğini koruyan Afitap ismi anlamıyla da beğeni kazanıyor. İşte Afitap isminin anlamı...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 18 Haziran 2020 - 10:13

Bebek isimleri eskiden takvimlerden takip edilirdi. Şimdilerde ise online isim sözlüklerinden anlamlarıyla beraber bulunabiliyor. Anne-baba adaylarının isim anlamı ararken birkaç kriteri bulunuyor. Bazıları klasik isimleri severken bazıları ise daha önce duyulmamış isimleri tercih ediyor. Bazıları için de isimlerin dini anlamları büyük önem taşıyor.

İsimler sözlüğünde anlamı en çok araştırılan isimlerden biri de Afitap’tır. ‘Afitap ismi ne anlama geliyor?’ haberimizden kısaca anlamını okuyabilirsiniz.

AFİTAP’IN İSİM ANLAMI

Afitap ismi Farsça kökenlidir ve güzel yüzlü anlamındadır.

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Son güncelleme: 10:16 - 18.06.2020
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