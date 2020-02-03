Aforoz nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre aforoz mu, afaroz mu?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘aforoz'dur.
AFOROZ NE DEMEK:
1- Hristiyanlıkta kilise tarafından verilen cemaatten kovma cezası.
2- Darılıp biriyle konuşmama, ilgiyi kesip kendinden uzaklaştırma, toplum dışılama.
AFOROZ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin aforoz mu, afaroz mu olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı aforoz şeklinde olmalıdır.
afaroz (Yanlış kullanım)
aforoz (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kilise tarafından aforoz edilince çareyi din değiştirmekte buldu.”