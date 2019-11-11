Afra tafra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘afratafra’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘afra tafra'dır.
AFRA TAFRA NE DEMEK?
1- Çalım.
2- Çalımlı bir biçimde.
AFRA TAFRA NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin afra tafra mı, afratafra mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı afra tafra şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
afratafra (Yanlış kullanım)
afra tafra (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Afra tafra yapmana gerek yoktu.”