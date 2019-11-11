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Afra tafra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘afratafra’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Afra tafra nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘afratafra’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘afra tafra’dır. Afra tafra mı, afratafra mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 11 Kasım 2019 - 10:01

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘afra tafra'dır.

AFRA TAFRA NE DEMEK?

1- Çalım.

2- Çalımlı bir biçimde.

AFRA TAFRA NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin afra tafra mı, afratafra mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı afra tafra şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

afratafra (Yanlış kullanım)
afra tafra (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Afra tafra yapmana gerek yoktu.”

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Son güncelleme: 10:03 - 11.11.2019
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