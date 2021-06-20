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Afrin’e Atatürk Müzesi

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sadece Türkiye’de değil birçok ülkede, isminin verildiği meydanlar ve caddelerinin yanı sıra, anıtları ve heykelleri de bulunuyor. Son olarak Hatay Valiliği, Atatürk’ün 1. Dünya Savaşı sırasında konakladığı Afrin’deki evini restore ettirdi ve müzeye dönüştürülmesi için çalışmalara başladı.

Zekeriya ALBAYRAK
Güncellenme: 07:27, 20/06/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Afrin’e Atatürk Müzesi

26 Ekim 1918'de Türk Kuvvetleri ile Arap-İngiliz Müttefik Kuvvetleri arasında gerçekleşen Katme Savaşı'nde Atatürk bu evde savaşın stratejisini belirleyip evi karargah olarak kullanmış. Müttefik Kuvvetleri Mustafa Kemal Paşa komutasındaki ‘'Yıldırım Orduları'' tarafından Kilis'in güneyinde durdurularak, Anadolu içlerine sızmaları önlenmiş.

HEYKELLERİ BÜTÜN DÜNYADA

Sadece Türkiye'de değil dünyada da özel bir yere sahip olan Atatürk'ün, Azerbaycan, Kırgızistan, Japonya, ABD, Küba, Hindistan, Macaristan Budapeşte, Kazakistan, Avustralya, Romanya ve Hollanda gibi birçok ülkede heykeli yer alıyor. Küba'nın Başkenti Havana'nın Puerto Caddesi'ndeki Plaza de Armas Parkı'nda Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından 2011 yılında yapılan heykelin üstünde, ulu önderin, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözü de yer alıyor. Küba'da, Atatürk'ten başka hiçbir yabancı devlet adamının heykeli bulunmuyor.