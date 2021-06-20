Afrin’e Atatürk Müzesi

26 Ekim 1918'de Türk Kuvvetleri ile Arap-İngiliz Müttefik Kuvvetleri arasında gerçekleşen Katme Savaşı'nde Atatürk bu evde savaşın stratejisini belirleyip evi karargah olarak kullanmış. Müttefik Kuvvetleri Mustafa Kemal Paşa komutasındaki ‘'Yıldırım Orduları'' tarafından Kilis'in güneyinde durdurularak, Anadolu içlerine sızmaları önlenmiş.

HEYKELLERİ BÜTÜN DÜNYADA

Sadece Türkiye'de değil dünyada da özel bir yere sahip olan Atatürk'ün, Azerbaycan, Kırgızistan, Japonya, ABD, Küba, Hindistan, Macaristan Budapeşte, Kazakistan, Avustralya, Romanya ve Hollanda gibi birçok ülkede heykeli yer alıyor. Küba'nın Başkenti Havana'nın Puerto Caddesi'ndeki Plaza de Armas Parkı'nda Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından 2011 yılında yapılan heykelin üstünde, ulu önderin, “Yurtta Barış, Dünyada Barış” sözü de yer alıyor. Küba'da, Atatürk'ten başka hiçbir yabancı devlet adamının heykeli bulunmuyor.