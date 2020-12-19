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Afyonkarahisar’da tespit edildi! Oyukların içine saklanmış
Afyonkarahisar’da tespit edildi! Oyukların içine saklanmış
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyünde metruk bir binanın temizliği sırasında Friglerin, ölülerini yaktıktan sonra küllerini sakladıkları oyuklar bulundu.
Kültür Sanat 19 Aralık 2020 - 13:48

Ayazini’ni turizme kazandırma çalışmaları devam ederken yeni bölümlere rastlandı.

Eski ve kullanılmayan bir binada yapılan temizlik çalışmaları sırasında birden fazla oyuklar bulundu.

Oyukları, Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini bırakmak için kullandıkları bildirildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “Arkadaşlarımız Ayazini köyünde var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar esnasında, metruk binaların temizliği ile beraber daha önce göremediğimiz yeni eserler ortaya çıkıyor. İşte bugün ortaya çıkardıkları eser: Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini koydukları yer” dedi. (DHA)

Son güncelleme: 13:50 - 19.12.2020
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