Afyonkarahisar’da tespit edildi! Oyukların içine saklanmış

Ayazini’ni turizme kazandırma çalışmaları devam ederken yeni bölümlere rastlandı.

Eski ve kullanılmayan bir binada yapılan temizlik çalışmaları sırasında birden fazla oyuklar bulundu.

Oyukları, Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini bırakmak için kullandıkları bildirildi.

Twitter hesabından açıklama yapan Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, “Arkadaşlarımız Ayazini köyünde var güçleriyle çalışıyor. Bu çalışmalar esnasında, metruk binaların temizliği ile beraber daha önce göremediğimiz yeni eserler ortaya çıkıyor. İşte bugün ortaya çıkardıkları eser: Friglerin yaktıkları ölülerinin küllerini koydukları yer” dedi. (DHA)